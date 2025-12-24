Ümraniye Belediyesinin Müzik Akademisi eğitimlerini sürdürüyor

Ümraniye Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki projelerinden biri olan Müzik Akademisi, her yaştan vatandaşa yönelik eğitimlerine yıl boyunca aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müzik Akademisi'nde yürütülen kurslar, öğrencilerin müzikal bilgi ve becerilerini sistemli şekilde geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimler kapsamında solfej dersi, müzikal altyapının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu tutuluyor ve tüm enstrüman branşlarında eğitim alan öğrencilerin bu derslere katılımı sağlanıyor.

Akademide, piyano, keman, gitar, bağlama, ud, kanun, ney, çello, vurmalı çalgılar başta olmak üzere birçok farklı enstrüman branşında eğitim veriliyor.

Türk tasavvuf musikisi derslerinden Türk sanat müziği koro çalışmalarına kadar ses ve teori alanlarını kapsayan derslerle de öğrencilerin çok yönlü müzik eğitimi almaları hedefleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) ile imzalanan protokol kapsamında sürdürülen eğitimler, akademik alanda 4 yıl, hobi alanında ise 2 yıl olarak planlanıyor. Bu işbirliği sayesinde öğrenciler, akademik disiplin içinde uzun soluklu ve nitelikli müzik eğitimi alma imkanı buluyor.

Kültür ve sanata verilen önem doğrultusunda hayata geçirilen Müzik Akademisi, hem profesyonel müzik kariyerine adım atmak hem de müziği yaşamının bir parçası haline getirmek isteyen vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor.

Belediyenin internet sitesi üzerinden duyurulan kayıtlar, her yıl ağustos ve eylül aylarında yapılıyor.