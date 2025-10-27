Haberler

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Yarışmaların Ödüllerini Dağıttı

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Yarışmaların Ödüllerini Dağıttı
Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmalarının ödül töreni, Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni kültür ve sanat sezonu açılışı yapıldı ve katılımcılar ödüllerini aldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları ödül töreni gerçekleştirildi.

Ümraniye Crowne Plaza Otel'de düzenlenen törende ayrıca yeni kültür ve sanat sezonu açılışı, Cem Öğretir'in sunumu ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, törende yaptığı konuşmada şehirlerin kültürle inşa edildiğini belirterek, "Bizim yönetim anlayışımızda şehirler insanları, insanları ise ait oldukları medeniyet ve kültür inşa eder. Bir şehri imar etmenin yolu, kaldırım taşlarına kadar işleyen kültürel ve sanatsal birikimi yaşatmaktan geçer." dedi.

Yıldırım, yarışmalarda ödül kazananları tebrik etti.

"Yarışmalar, toplumun güncel meselelerine dair duyarlılığını yansıtıyor"

Cem Öğretir, bu yıl yarışmalara 2 bin 983 başvuru yapıldığını aktararak, "Yarışmalar sadece sanat üretimini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumun güncel meselelerine dair duyarlılığını da yansıtıyor. Vicdanları ve zihinleri diri tutarak önemli bir toplumsal görev üstleniyor." diye konuştu.

Yarışmanın şiir kategorisi jüri üyesi Prof. Dr. Turan Karataş da etkinliğin bu yılki temasının "aile" olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Aile kaybolursa toplum kaybolur. Aileye sahip çıkamayan topluma sahip çıkamaz." ifadesini kullandı.

Diğer şiir kategorisi jüri üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç ise konuşmasında "Aileyi inanç, kültür, gelenek ve örflerimizin dışında güçlendirmenin en verimli yolu sanattan geçer." dedi.

Ödüller

Bu yıl yarışmada şiir dalında birincilik ödülü için eser seçilemedi. İkinciliği "Çekirdek Otu" şiiriyle Turgay Gümüş, üçüncülüğü "Kudüs'te Bir Hane" şiiriyle Elif Şeker Terzi elde etti.

Hikaye kategorisinde birinciliğe "Onlar Hiç Gitmediler" eseri ile Selin Taşdemir, ikinciliğe "Gümüş Gözdeki Nehir" eseriyle Ahmet Emre Kaynak, üçüncülüğe ise "Kağıt Gibi" hikayesiyle Müzeyyen Güven Alver değer görüldü.

Resim dalında birincilik ödülünü Fatma Çölkesen Doğru, ikinciliği Abdülaziz Özdemir, üçüncülüğü Bilal Oğuz aldı.

Ödül töreninde kanun sanatçısı Aytaç Doğan da torunu ile birlikte mini bir dinleti sundu.

Kaynak: AA / Edanur Ermiş - Güncel
