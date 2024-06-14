Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bilge Soyak İlkokulu Mühendislik ve Tasarım Atölyesi'ni ziyaret etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bilge Soyak İlkokulu Mühendislik ve Tasarım Atölyesi'ni ziyaret ederek, minik mühendislerin çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgili ve donanımlı bireylerin yetiştirildiği atölyeye ziyarette bulundu.

İlkokul öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı, çevresel problemlere duyarlı, meraklı, araştırmacı, sorgulayıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Mühendislik ve Tasarım dersinde minik mühendislerin çalışmalarını inceleyen Yıldırım, öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Okulda ilkokul seviyesindeki öğrencilerle yıl boyunca "Makineler ve Enerji", "Sürdürülebilir Akıllı Şehirler", "Doğal Afetler" ve "Geleceğin Teknolojileri: Uzay ve Havacılık" olmak üzere dört ana tema üzerinde çalışılıyor. Her tema keşif, tasarım, inşa ve test paylaşım aşamalarından oluşuyor.

Öğrenciler işlenen temadaki problem durumunu fark etmek için keşif, çözüm yolları bulmak için tasarım ve inşa, sonuçları gözlemlemek için ise test ve paylaşım aşamalarından geçiyor.

Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi becerilerini de geliştirmelerini sağlıyor.