Umman ve Ermenistan dışişleri bakanları işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Busaidi ile Mirzoyan Umman'ın başkenti Muskat'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede Umman ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar, bu sürecin ilerleyen dönemde yeni anlaşmalar ve mutabakat zaptlarıyla çerçevelendirileceğini ve ikili ilişkilerin daha geniş bir boyut kazanacağını vurguladı.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, gerilimin düşürülmesi ve çözümün diplomatik yollarla sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Umman ve Ermenistan dışişleri bakanları, ikili koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanlıkları arasında iki ülke arasındaki kurumsal işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesinin hedeflenmesi maksadıyla bir "Siyasi Danışmalar Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Görüşmeye Umman tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife bin Ali el-Harisi, Hukuk Dairesi Başkanı Şeyh Dr. Süleyman bin Suud el-Cabiri ve Avrupa Dairesi Başkanı Şeyh Munzir bin Mahfuz el-Munziri katıldı.

Ermenistan tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Ermenistan'ın Umman Büyükelçisi Hırçya Poldiyan ve bazı yetkililer hazır bulundu.