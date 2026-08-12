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Umman'da petrol sızıntısı alarmı

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Umman'ın Zufar kıyılarında karaya oturan gemiden kaynaklanan petrol sızıntısı geniş bir deniz alanına yayıldı. Yetkililer, sızıntının Masira Adası'na ulaşabileceği uyarısında bulunarak halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Umman'ın güneyindeki Zufar vilayeti açıklarında karaya oturan petrol gemisiyle ilgili geniş çaplı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Umman resmi haber ajansı (ONA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Çevre Kurumunun konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

El-Hallaniyat takımadalarından El-Kıbliye Adası yakınlarında meydana gelen olayla ilgili, petrol sızıntısının deniz üzerindeki durumuna ilişkin her türlü teknik izleme ve çalışma için yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

Ülkenin güneydoğusundaki sahillerinden Ras Madrakah bölgesindeki bazı sahillerin petrol kirliliğinden etkilendiği aktarılan açıklamada, uzmanların aynı bölgede yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridinin sızıntıdan doğrudan zarar görebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Mevcut verilere ve akıntı yönlerine göre tehlikenin yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmayacağı, sızıntının kısa süre içinde Masira Adası'nın güney sahillerine ulaşacağı ve burada 10 ila 20 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridini etkileyeceği bekleniyor.

Çevre Kurumu, balıkçılara, kıyı bölgelerini ziyaret edenlere ve halka tespit edilen herhangi bir maddeye yaklaşmamaları ve bunu yetkili makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

ONA 10 Ağustos'taki haberinde Zufar vilayetine bağlı Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan "Caroline Bezengi" adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometrekarelik deniz alanına yayıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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