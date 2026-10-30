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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Xi'nin davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'e gidiyor

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Xi'nin davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'e gidiyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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