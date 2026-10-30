Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Xi'nin davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'e gidiyor

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Xi'nin davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'e gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua