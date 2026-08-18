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Umman, karaya oturan tankerdeki petrolü transfer etmeye hazırlanıyor

Umman, karaya oturan tankerdeki petrolü transfer etmeye hazırlanıyor
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MUSKAT, 18 Ağustos (Xinhua) -- Umman, petrol sızıntısını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında ülkenin güney kıyılarında karaya oturan Caroline Bezengi adlı tankerdeki petrolü başka bir gemiye aktarmaya hazırlanıyor.

MUSKAT, 18 Ağustos (Xinhua) -- Umman, petrol sızıntısını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında ülkenin güney kıyılarında karaya oturan Caroline Bezengi adlı tankerdeki petrolü başka bir gemiye aktarmaya hazırlanıyor.

Umman Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre, Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı hazırlıklar kapsamında güç kaynakları ve ekipmanların kurulacağını, hasar gören tankların inceleneceğini ve kurtarma gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi amacıyla araştırmaların yapılacağını bildirdi.

Bakanlığa göre teknik ekipler, sızıntının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla petrolün hasarlı tanklardan sağlam olanlara aktarılmasını da değerlendiriyor.

Caroline Bezengi adlı petrol tankeri, mürettebatın gemide patlama meydana geldiğini bildirmesinin ardından hazirandan bu yana Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturmuş durumda.

Umman Çevre Kurumu cumartesi günü yaptığı açıklamada, son saha denetimlerinin ülkenin orta kesimindeki Ras Madrakah bölgesinde yaklaşık 12 kilometrelik kıyı şeridinin sızıntıdan etkilendiğini gösterdiğini, diğer noktalarda ise kayda değer bir kirlilik izine rastlanmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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