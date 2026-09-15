Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD'li mevkidaşıyla bölgedeki durumu görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Busaidi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ve hızla değişen durumu ele aldı.

Busaidi ve Rubio, askeri gerilimin azaltılması ve etkilerinin kontrol altına alınmasının önemini vurgulayarak, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Umman ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yapan Bakanlar, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın desteklenmesi için işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA