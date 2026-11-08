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Umman Denizi'nde alev alan yük gemisinin 22 mürettebatını BAE Sahil Güvenlik kurtardı

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Umman Denizi'nde alev alan yük gemisinin 22 kişilik mürettebatı, BAE Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Farklı Arap ülkeleri vatandaşlarından oluşan mürettebata ilk yardım yapıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve kurtarılanların ilgili makamlara teslim edildiği bildirildi.

ABU DABİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Umman Denizi'nde alev alan yük gemisinin 22 kişilik mürettebatı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emirates Haber Ajansı'nın BAE Ulusal Muhafızları'na dayandırdığı pazar günkü haberinde, farklı Arap ülkelerinin vatandaşlarından oluşan mürettebata ilk yardım müdahalesi yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan kişiler ilgili makamlara teslim edildi.

Habere göre BAE Sahil Güvenlik ekipleri, yangın ihbarının ardından derhal kurtarma operasyonu başlattı.

Yangının çıkış nedeni ve gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua
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