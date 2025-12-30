Umman'dan, Suudi Arabistan ve BAE'nin de gerilim yaşadığı Yemen'de sükunet çağrısı

Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) de gerilim yaşadığı Yemen'de taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, " Yemen'deki tarafları ülkenin güvenliği ve çıkarları ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine hizmet edecek şekilde diyalog yoluyla tüm sorunları ele alma ve arzu edilen kardeşçe uzlaşıya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede gerilimi düşürecek çaba ve tutumlara desteğin vurgulandığı açıklamada, Yemen'in egemenliği, güvenliği, istikrarının önemi vurgulanarak, halk iradesine saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de herkes için barış ve uyumu sağlayacak siyasi çözümlere ulaşmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Aden merkezli meşru Yemen hükümeti bugün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de bu sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.