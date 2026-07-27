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Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda diplomatik uzlaşı çağrısı

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Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, bölge ülkeleriyle Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışı ve seyrüseferin güvenliği için siyasi-diplomatik uzlaşıyı görüştü. Taraflar, kesintisiz tedarik için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışı ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için siyasi ve diplomatik uzlaşının önemini görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Busaidi, bölgeden çok sayıda mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon temaslarında, bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin düşürülmesine yönelik yürütülen çabaları ele aldı.

Görüşmelerde taraflar, Hürmüz Boğazı üzerinden seyrüsefer emniyetinin, ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz devam etmesini garanti altına alacak siyasi ve diplomatik anlayış birliğine varılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Temaslarda ayrıca, bölgenin güvenlik ve istikrarını desteklemek amacıyla ülkeler arasındaki koordinasyon ve istişarelerin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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