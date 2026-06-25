Umman Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili düzenlemelerin geçiş ücretini kapsamadığını söyledi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında imzalanan ve ayrıntılarına ilişkin görüşmeleri süren mutabakat zaptını desteklediklerini belirterek, Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemelerin bir geçiş ücretini kapsamadığını vurguladı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre Busaidi, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı'nda konuştu.

Busaidi, Umman'ın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını desteklediğini belirterek, barışın sağlanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi ve güvenli geçişin açılmasının önemini vurguladı.

Umman'ın Hürmüz Boğazı'na kıyı devlet olduğunu hatırlatan Busaidi, ülkesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülükleri doğrultusunda, denizcilik güvenliğinin sağlanması adına uluslararası çabalara destek verme sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Busaidi, Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemelerin herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasını içermediğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret talep edilmesinin "hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir koşulu" olmayacağını söylemişti.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

İran, müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını duyurmuştu.