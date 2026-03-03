Haberler

Umman, topraklarında 3 İHA düşürdüğünü duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman, Zufar kenti ve Salale Limanı çevresinde 3 insansız hava aracını düşürdü. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, güvenlik tedbirleri artırıldı.

Umman, Zufar kenti ile Salale Limanı çevresinde 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberde, ülke topraklarına 3 İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Zufar kenti semalarında 2, Salale Limanı çevresinde ise 1 İHA'nın düşürüldüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı aktarıldı.

Ülkenin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin açıklama yapılmazken; İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi