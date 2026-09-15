Haberler

Umman açıklarında hedef alınan petrol tankerindeki 23 mürettebat tahliye edildi

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman, Musendem kenti açıklarında hedef alınan petrol tankerindeki 23 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Umman, Musendem kenti açıklarında hedef alınan petrol tankerindeki 23 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Musendem'in 103 deniz mili açıklarında Panama bandıralı "ELGAIA" adlı petrol tankeri hedef alındı.

Saldırının türü, ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken tankerin makine dairesinde çıkan yangının söndürüldüğü ve gemiyi çekme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada mürettebattan 23 kişinin kurtarıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu