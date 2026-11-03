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Umman açıklarında gemiye saldırıda 1 Hindistan vatandaşı öldü, 13 kişi kurtarıldı

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Umman açıklarında gemiye saldırıda 1 Hindistan vatandaşı öldü, 13 kişi kurtarıldı
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Umman açıklarında bir ticari gemiye saldırı düzenlendiğini, 14 Hindistan vatandaşından birinin öldüğünü ve 13'ünün kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık saldırıyı kınadı, ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesinden endişe duyduğunu belirtti.

YENİ DELHİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Umman açıklarında bir ticari gemiye düzenlenen saldırıda gemide bulunan 14 Hindistan vatandaşından biri hayatını kaybetti, 13'ü kurtarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, MSV AL JUSUFI adlı geminin pazartesi günü akşam saatlerinde Umman'ın Limah bölgesi yakınlarında saldırıya uğradığı belirtildi.

Bakanlık, saldırıyı kınarken, bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesinden derin endişe duyduklarıı ifade etti.

Açıklamada ayrıca, "Umman'daki büyükelçiliğimiz durumu yakından takip ediyor ve kurtarılan vatandaşlarımız ile hayatını kaybeden vatandaşımızın cenazesinin en kısa sürede ülkeye gönderilmesi için Ummanlı yetkililerle koordinasyon içinde çalışıyor" denildi.

Kaynak: Xinhua
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