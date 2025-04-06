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Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi! 2 isim yarışacak

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Özgür Özel ve Berhan Şimşek ile CHP'nin 21. Kurultay'ında Genel Başkanlığına aday olan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildi. Uysal, "partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

CHP'de bugün olağanüstü kurultay günü. Kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi.

Uysal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli Dostlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım;

Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için girişimde bulundum.

1. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası.

2. Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.

3. CHP'nin, bütün Türkiye'yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50'yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.

Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.

Arayan, destek veren tüm dostlarıma, tüm yol arkadaşlarıma, girişimime umutla ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ederim.

Tam demokratik, kalkınmış, üreten ve paylaşan bir Türkiye için; toplumun tamamını kucaklayan, yüzde elliyi aşan oranda halk desteğine sahip olan bir CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız!

Saygılarımla."

Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi! 2 isim yarışacakÜmit Uysal

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak üniversiteye kaydoldu ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi ve belediye başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi ve kazandı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 62.3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi! 2 isim yarışacak
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSüleyman kor:

kim aday olursa olsun bunlardan ülkeye hayır gelmez

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

demokrasi partinizi yıpratıyor mu

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Partisini yıpratmamak için çekilmiş,çok güldüm.

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıDeli:

Klasik cehape yine tiyatroya başladı

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıDeli:

CHP kurultay tiyatrosu 2. bölüm başladı

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Kalitesiz siyasetçiler

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

CIVCIB CIKACCAK KUŞ CIKACAK TİYATROSUMU IZLEDIGIMIZ

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yahu anlayın işte CHP de adam mı kalmadı niye başika aday çıkmıyor gibi söylentileri susturmak için formaliteden aday oldu SON

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Haber YorumlarıMehmet Öncü26:

bize istikbal istikrar diye gelen adamlara bak...

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Haber YorumlarıVatandaş:

cok adayşığı partiyi yıpratmak olarak görüyor. yani tek aday olmalı diyor, tek adam rejimi diyenler

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