(ANTALYA) - İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Değişikliği Programı Koordinatörü Ümit Şahin, COP31 alanında yaptığı değerlendirmede, aralarında Panama, Fransa, İsveç ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerin sonuç bildirgesi taslağında fosil yakıtlardan açıkça söz edilmesini istemesini önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) aralarında Panama, Fransa, Belçika, Fildişi Sahili, Finlandiya, Yunanistan, Solomon Adaları ve İsveç'in bulunduğu ülkeler, sonuç bildirgesi taslağında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir ifadeye yer verilmemesine tepki gösterdi. Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, "Fosil yakıtlardan söz bile etmeyen bir COP'u ya da sonuç belgesini kabul edemeyiz. Buna kesinlikle razı olmayacağız" dedi. Şahin, ülkelerin açıklamasına ilişkin COP31 alanında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"10 civarında ülkenin, üstelik aralarında Fransa, İsveç, Belçika gibi ülkelerin çıkıp da 'fosil yakıtların metne girmezse olmazsa olmaz' demeleri bence çok önemli bir gelişme. Çünkü aksi takdirde, başkanlıklar bunu sadece sivil toplum baskısı olarak göreceklerdi. Şu anda bu, taraf ülkelerin de izin vermeyeceğini göstermiş oldukları bir süreç oluyor."