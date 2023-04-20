Ümit Özlale: "İyi Parti İktidarında Herkes Eşit Olacak. Ak Parti'nin Unutturduğu Sosyal Devleti Yeniden İnşa Edeceğiz"

KERİM UĞUR

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Törende konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "İYİ Parti iktidarında herkes eşit olacak. AK Parti'nin unutturduğu sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, yarın başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün bayramlaşma töreni düzenledi. İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun ev sahipliği yaptığı törene, İYİ Parti'nin İzmir'deki yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra İzmir milletvekili adayları da katıldı.

"BU BAYRAMIN ANA GÜNDEM MADDESİ HAYAT PAHALILIĞI"

Törende konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Ümit Özlale, "Türkiye'nin en büyük problemi hayat pahalılığı. Hatırlarsanız, 'mucize' dedikleri yeni ekonomi modelini getirirken enflasyon öyle değildi. Başta cahil bir kadro olduğunda, Türkiye bayramlara mutsuz, umutsuz giriyor. O yüzden, her ne kadar Sayın Erdoğan suni gündemler yaratmaya çalışsa da bayramın da ana gündem konusu hayat pahalılığı. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. İrlanda, Norveç gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla. Bizim hayal ettiğimiz İYİ Parti iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bir birey kendi ayağı üzerinde durana kadar devleti ona şefkatle ve kapsayıcı bir şekilde yaklaşacak. 'Herkes eşit, herkes farklı' diye bir sloganımız var. İYİ Parti iktidarında herkes eşit olacak. AK Parti'nin unutturduğu sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ AYTUN BEY'DE BURADA OLSAYDI"

İYİ Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bayramlaşma törenine katılmamasını da değerlendiren Ümit Özlale, "Aytun Bey, İzmir milletvekili. Gönül isterdi ki burada olsun ve biz onunla bayramlaşalım. Bizden gönül bağı ile kopmuş hiç kimse hakkında olumsuz bir şey söylemiyoruz. Geçmişte de Ümit Özdağ ayrılmıştı, daha önce partimizden kimse Ümit Bey hakkında olumsuz bir şey söylemedi. Yavuz Bey ayırıldı, kimse olumsuz konuşmuyor. Belli bir zaman da olsa aynı dava için ter dökmüşüz. O bakımdan, bizden hem resmi olarak ayrılan, belli ki gönül bağı ile ayrılan kimse için olumsuz konuşmayacağız. Bekledik gelmedi. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti, yoluna, ilk günkü gibi kardeşçe birbirine dayanarak yürüyecektir" diye konuştu.

"İZMİR'İ İYİ PARTİ OLARAK ANKARA'DA EN YÜKSEK ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE GİDİYORUZ"

Aytun Çıray'ın İYİ Parti'ye temayül yoklaması ve aday listeleri üzerinden yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Özlale, "Oy oranımızı bilmiyoruz. Bunu 23 gün sonra göreceğiz. Bütün bu iddiaların asılsız olduğunu göreceğiz. Beraber çalıştığımız, halen de Meclis çatısı altında bu partinin milletvekili olan arkadaşlarımızın herhangi bir resmi kaynağa dayanmayan açıklamalarla İYİ Parti'yi kötü göstermesine üzülüyoruz, kızmıyoruz. İYİ Parti, önümüzdeki dönemde beklentinin çok üzerinde bir oy alacak. Siz aynı soruyu sorduğunuzda, inanıyorum ki İzmir'den tahminin çok üzerinde milletvekili taşımanın gururunu taşıyarak size cevap vereceğiz. Çıkan asılsız haberlere aldırmıyoruz. İzmir'i İYİ Parti olarak Ankara'da en yüksek şekilde temsil etmeye gidiyoruz"

"BİZ, ARTIK BU TARZ SPEKÜLASYONLARI GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yiğit Karakış ise "Kasabı gezdik bayram öncesi, etleri depolamış ama satamıyor. Sonra bir ayakkabıcıya girdik, 'Daha siftah yapmadım, bu nasıl bayram' dedi. Bundan daha iyi bir gösterge yok, ekonomiye ilişkin daha iyi bir gösterge yok. 14 Mayıs'ta sandıktan ne çıkacağına ilişkin daha iyi bir gösterge yok. O yüzden biz, artık bu tarz spekülasyonları geride bırakmak istiyoruz. Çünkü Aytun Bey, 24 saat içerisinde, arasında yüzde 10 fark olan iki farklı oy oranı paylaştı. Biz de ölçümler yapıyoruz elbette ama iktidarın oy kaybettiği bu dönemde muhalefet partileri de ciddi oranda oy artışı yaşayacak. 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz" dedi.

"15 MAYIS SABAHINA UMUTLA BAKIYORUZ"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise şunları söyledi:

"Bayramlar, umut demektir. Bayramlar, rutin hayatımızda bize mutluluk veren, büyük aile fotoğraflarının olduğu, küslerin barıştığı, uzaktakilerin bir araya geldiği, geleceğe hep beraber umutla baktığımız günlerdir. Fakat bu bayramın anlamı çok daha farklı. Bu bayramda geleceğe bir başka umutla bakıyoruz. Bizim için bir başka bayram olacak. 15 Mayıs sabahına umutla bakıyoruz. Yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağımız bir 15 Mayıs sabahına gençlerin hayal kurabildiği, geleceğimizden kaygı duymadığı, adaletin tesis edildiği bir ülke hayal ediyoruz. Bu umutla 15 Mayıs'a doğru yürüyoruz. Tüm gönüldaşlarıma sesleniyorum. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz, Türkiye'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız, çalışacağız ve başaracağız."