Ümit Özdağ: Yarbay Ali Tatar'ı, Ergenekon ve Balyoz Kumpası Mağduru Vatanseverleri Saygı ve Rahmetle Anıyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 16 yıl önce yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ı anarak, Fetullahçı terör örgütünün kumpaslarına dikkat çekti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla, "Türk Ordusu'nun kahraman subayı Yarbay Ali Tatar'ı, Ergenekon ve Balyoz kumpası mağduru vatanseverleri saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FETÖ Kumpası soruşturmalarında yeniden tutuklanması istenince yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptıği paylaşımda, "Yarbay Ali Tatar, Fetullahçı terör örgütünün kumpaslarına dikkat çekmek ve bu vatansız teröristlerin vatanseverlere uyguladığı haksızlığa dikkat çekmek için yaşamına son vermişti. Türk Ordusu'nun kahraman subayı Yarbay Ali Tatar'ı, Ergenekon ve Balyoz kumpası mağduru vatanseverleri saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

