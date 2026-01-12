Ümit Özdağ, Trafik Kazası Sonucu Vefat Eden Işıl Öykü Dinç'in Ailesini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti heyeti trafik kazası sonucunda vefat eden Işıl Öykü Dinç'in ailesini ziyaret etti.

Pendik'te bir aracın çarpması sonucu 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanığın tutuksuz yargılanmasına devam kararı verilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti heyeti Işıl Öykü Dinç'in ailesini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in acılı ailesini Zafer Partisi heyeti olarak ziyaret ettik. Işıl Öykü'nün annesi kardeşleri ve babası Yunus Dinç'in verdiği hukuk mücadelesinde ailenin yanında olduğumuzu ilettik. Güzel kızımıza bu vesileyle bir daha Allah'tan rahmet diliyorum."