Ümit Özdağ: "terörsüz Türkiye, Terör Örgütüne Teslim Olarak Değil; Terör Örgütü Ezilerek ve Teslim Alınarak Olur"

(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen "TBMM'de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?" panelinde yaptığı konuşmada, "Biz de terörsüz Türkiye istiyoruz ama terörsüz Türkiye, terör örgütüne teslim olarak değil; terörsüz Türkiye, terör örgütü ezilerek ve teslim alınarak olur" dedi.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ve Adalet Mülkün Temelidir Derneği, Antalya'daki Ramada Otel'de "TBMM'de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?" paneli düzenledi. Paneli izleyen yurttaşlar, sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları attı. Panele konuşmacı olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP eski Genel Sekreteri Suheyl Batum, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı Necdet Basa katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Adalet Mülkün Temelidir Derneği'nden Yücel Tercan, "Terör örgütü sahada diz çökmüş, silahlı kapasitesi kırılmış, devletin iradesi tartışmasız biçimde üstün gelmişken bu süreç nereden çıkmıştır? Terör örgütü fiilen bitirilmişken hangi ihtiyaç, gerekçe ve hangi devlet aklıyla elli bin insanın kanı elinde olan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm edilmiş bir terörist yeniden siyasetin merkezine taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Terörist örgütün ayağına giderek, ondan medet umarak olmaz"

Abdullah Ağar ise şöyle konuştu:

"Aklı, vicdanı, imanı, sağduyusu, basireti olan hiç kimse 'analar ağlasın' demez. 'Silahlar susmasın' demez. 'Kan aksın' demez. Ama aynı aklı olan, vicdanı olan, basireti olan, feraseti olan, dirayeti olan, imanı olan herkes şunu çok iyi bilir ki bu bir terörist örgütle olmaz. Terörist örgütün lideriyle olmaz. Terörist örgütün ayağına giderek, ondan medet umarak olmaz. Bu öncelikli olarak bir ahlaki meseledir. Bu bir onur meselesidir. 41 yıldır bizi arkadan vuruyorlar. 41 yıldır Mehmetçiğimizi şehit ediyorlar. Ben gördüm bunları. Bu gözler gördü. Çocukları, kadınları, bebekleri, annesinin karnında doğmamış bebekleri katlediyorlar bunlar. Şimdi siz bunlarla bir yol yürümeye kalkıyorsunuz. Bunun üreteceği bedelin ne olduğunun farkında mısınız?"

"PKK varlığını sürdürüyor"

Ağar'dan sonra konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuşmasına başlarken 11 ay önce gözaltına alınmasına neden olan konuşmasını yaptığı salonda olduğunu belirtti. Terör örgütü PKK'nın varlığını sürdürdüğünü kayderen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"14 ay içerisinde KCK ortadan kalktı mı, kendisini feshetti mi? Hayır. En üst terör örgütü PKK'nın da üstündeki yapı ortadan kalktı mı? Hayır. PKK 30 tane Kaleşnikov yakmak dışında yapısını dağıttı mı? Hayır. YPG çözüldü mü? Hayır. Peki İran PKK'sı, Irak PKK'sı… Bunlar dağıtıldı mı? Hayır. Aksine YPG, güçlenmeye, manevra alanını geliştirmeye, İsrail ile ve Amerika ile olan ilişkilerini derinleştirmeye, 10 Mart'ta imzaladığı anlaşmayı mümkün olduğunca kendi lehine daha da genişletmeye devam etti. 2 bine yakın PKK'lı İran PKK'sına katılırken, binlerce PKK'lı PYD saflarına geçtiler, katıldılar. PKK'nın örgütsel yapısında, KCK'nın örgütsel yapısında hiçbir değişim olmadı. PKK varlığını sürdürüyor."

"Türk milletinin lehine ise neden tamamını açıklamıyorsunuz?"

Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyesi üç milletvekilinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'daki görüşme tutanaklarının tamamının kamuoyuna açıklanmamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Üç tane milletvekili gidiyorlar, İmralı'da Öcalan'la görüşüyorlar ve 67 sayfa not tutuluyor. Bu 17 sayfaya indiriliyor. Bunun da dört sayfası kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki başka ne var bizden gizlediğiniz, Türk milletinden gizlediğiniz? Eğer bu konuşma Türk milletinin lehine ise neden tamamını açıklamıyorsunuz? Biz de terörsüz Türkiye istiyoruz ama terörsüz Türkiye, terör örgütüne teslim olarak değil; terörsüz Türkiye, terör örgütü ezilerek ve teslim alınarak olur."

"Birileri bizi Misak-ı Milli'yi tekrar yazmaya zorluyor"

Özdağ, milli sınırlar içinde vatanın bir bütün ve bölünmez olduğunu belirterek, "Değerli Antalyalılar, İstiklal Harbimizin hukuki çıkış temeli Misak-ı Milli'dir. O da şöyle başlar: Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Aradan 100 sene geçtikten sonra birileri bizi Misak-ı Milli'yi tekrar yazmaya zorluyor. Yazarız, bilin" ifadelerini kullandı.

"Sizi rahatsız etmeye, canınızı okumaya devam edeceğiz"

Özdağ, sürece ilişkin yapılan çalışmalardan bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Sosyal medyadan PKK'nın, bana ve Zafer Partisi'ne yapmış olduğu saldırıları, Adalet Mülkün Temelidir Derneği'nin yapmış olduğu panellerden duyduğu rahatsızlığı izliyorum. Pervin Buldan'ından sözde felsefecisine, Belçika'daki PKK'lıya ya da sosyal medyadaki sözcülerine kadar hepsi bu panellerden, açıklamalardan, çalışmalardan olağanüstü rahatsızlık duyuyorlar. Onlara buradan tekrar söylüyorum: Sizi rahatsız etmeye, canınızı okumaya devam edeceğiz" dedi.

Özdağ, Kayseri'de katıldığı "Öcalan Komisyonu TBMM'de Ne Yapıyor?" panelinde bir grup MHP'li tarafından tepki gördüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"4 Ocak'ta Abdullah Öcalan denilen teröriste özgürlük için bir miting yapacakmış Diyarbakır'da. DEM Parti, Bahçeli de 'Yapsınlar, ne olur, bundan ne zarar gelir' demiş. Bizim en son panelimiz Kayseri'deydi. Kayseri'de biz Abdullah Öcalan özgür kalmasın diye, Türkiye terörü diz çökmesin diye toplandık. Bahçeli'nin gençleri gelip dışarıda bize küfür ettiler. Şimdi onları Diyarbakır'da görmek isterim. Alkışlamaya mı gidecekler acaba? Alkışlamaya mı gideceksiniz?"

"Bu, Türkiye'yi parçalamaya hazır hale getirme işidir"

Özdağ'dan sonra konuşan CHP eski Genel Sekreteri Suheyl Batum ise "Barışı biz istemez miyiz? Terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Demin söyledik. Kim istemez ya? Bu, Türkiye'yi Kürtler, Türkler, Araplar diye farklı farklı uluslar diyerek bölerek, parçalamaya hazır hale getirme işidir. Net, bütün görüntü budur" dedi.

"Dil hem birleştiricidir hem de parçalayıcı etkiye sahiptir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı Necdet Basa da "Dil hem birleştiricidir hem de parçalayıcı etkiye sahiptir. İşte bu nedenle zaten ulus devletlere, yani üniter, milli yapılara yönelik olarak her şeyden önce bölme, parçalama hedefli emperyal saldırılarda öncelikli olarak kültürel haklar kamuflajı ile dil birliğinin tahrip edilmesi istenir" diye konuştu.

Panelin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.