Ümit Özdağ, Tefenni'yi Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve beraberindekilerin partisine katılması sebebiyle ilçeyi ziyaret etti.

İlk olarak Tefenni Belediyesine geçen Özdağ, partisine katılan Belediye Başkanı Alagöz ve İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker'le bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Belediye önüne toplanan partililer ve vatandaşlara hitap eden Özdağ, ilçeye girerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da Kahramanmaraş'a diktiği bozkurtlu Türk bayrağı heykelinin aynısını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'li belediye başkanının ilçenin çok kültürlü yapısına uymadığı gerekçesiyle aynı heykeli kaldırdığını öne süren Özdağ, "İçimiz acıyarak hep birlikte izledik. O belediye başkanına da buradan hatırlatıyorum. Tefenni nasıl Yörük nasıl Türkmen nasıl Türk ise Alanya'da öyle Yörük'tür, Türkmen'dir, Türk'tür." dedi.

Özdağ, bozkurt heykelleri dikmek için Türk milletinin kimseden izin almaya ihtiyacı olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini Ergenekon'dan çıkartan bozkurt gibi milleti en dara düştüğü anda İstiklal Harbi'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yürütmüş olan bozkurdun kendisidir. Sevgili adaşım Ümit başkan, bu destek yolunda çok önemli bir adım attı. Bundan sonra Türk milletinin zaferine hep birlikte yürüyeceğiz."

Özdağ, konuşmasının ardından partisinin Tefenni İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Tefenni Belediye Başkanı Alagöz de Özdağ'a bayrak tutan bozkurt heykelinin maketini hediye etti.

İlçedeki halk pazarını da ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.