Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da düzenlenen iftar programında İran'daki bombardımanlara karşı ciddi eleştirilerde bulundu ve dayanışma mesajları gönderdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partisinin iftar programına katıldı.

Özdağ, partisinin İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın sabır, kanaat ve şükür ayı olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a haksız şekilde saldırdığını dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukukun olmadığı ortamda ve ramazanda bu ülke ağır şekilde bombalanıyor. Bu bombardıman Türk kardeşlerimizin yaşadığı şehirlerde de gerçekleşiyor, Tebriz ve Urumiye bombalanıyor. Adana'dan Tebriz ve Urumiye'deki kardeşlerimize sevgilerimizi ve dayanışma duygularımızı yolluyoruz. Allah yardımcıları olsun."

Katılımcıların oruç açtığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi