Ümit Özdağ: 'Öğrenciler iktidarımızda nitelikli derecede İngilizce öğrenecek'

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortaokul ve lise döneminde İngilizce eğitimi alan bir yurttaşın, üniversiteye başladığında günlük iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemediğini belirtti. Özdağ, iktidara gelmeleri halinde nitelikli bir yabancı dil eğitimi sistemi oluşturacaklarını ifade etti.

Türkiye'de yabancı dil eğitimine ilişkin eleştirilerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı paylaşımda iktidara geldiklerinde "nitelikli yabancı dil eğitimi" sözü verdi.

Özdağ açıklamasında, şunları kaydetti:

"7 senelik İngilizce eğitiminden sonra üniversiteye başlarken sahip olduğunuz İngilizce eğitimi ne yazık ki sadece bu kadarını ifade etmeye yetiyor. Demek ki 7 sene İngilizce, Fransızca veya Almanca dersleri aslında boş geçiyor. Üniversite eğer İngilizce eğitim yapıyor ise bir sene hazırlık okumak zorunda kalıyorsunuz ve üniversitenin anlamı ortadan kalkıyor. Üniversite adeta bir dil kursuna dönüyor. Zafer Partisi iktidarında size söz veriyoruz, ortaokul ve lisede okuduğunuz 7 sene içerisinde öğrendiğiniz yabancı dil ile rahatlıkla yabancı dilde bir üniversiteye devam edebilecek seviyede İngilizce öğreneceksiniz. Bu yurt dışında mümkün. Türkiye'de de mümkün hale getireceğiz."

Kaynak: ANKA