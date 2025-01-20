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Ümit Özdağ Gözaltına Alındı... Sinan Oğan: "Asla Tasvip Etmiyor, Demokrasimiz İçin Son Derece Zararlı Buluyoruz"

Ümit Özdağ Gözaltına Alındı... Sinan Oğan:
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Zafer Partisi'nin başı çektiği ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girerek ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Oğan, "Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi'nin başı çektiği ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girerek ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Oğan, "Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz" dedi.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ın Antalya'da Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sebebiyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülmesi kabul edilemez.

Bir siyasi parti genel başkanının yapmış olduğu konuşmada hakaret olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ülkemize ve demokrasimize hiçbir katkısı yoktur ve olamaz. Sn. Cumhurbaşkanına da dahil olmak üzere siyasetçilere ve/veya makamlara yapılan itham ve hakaretlerde hızlıca gözaltına alma yöntemi yerine normal mahkeme süreçleri izlenmelidir.

Böylesi hassas bir süreçte toplumsal tansiyonu yükseltecek bu tür gözaltıları asla ve asla tasvip etmiyor, demokrasimiz için son derece zararlı buluyoruz. Bu vesileyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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