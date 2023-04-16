Ümit Özdağ'dan seçimlere tek başına girmeye karar veren Muharrem İnce'ye sert sözler: O zaman git oyun parkında oyna

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube yayınında Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması için çağrıda bulunması ve bu yüzden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin rahatsız olması hakkında konuştu. Özdağ, "Rahatsız olmasına gerek yoktu. Türkiye'nin bu kadar ağır krizden geçtiği bir dönemde soğukkanlı siyaset yapmamız gerekirken 'Ben küstüm oynamıyorum.' Tamam o zaman git oyun parkında oyna" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube kanalında cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması ve sonrasında yaşanan süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Yavaş'ın adaylığını istemesi hakkında, "Ben istemiyordum halk istiyordu. Benim Mansur Yavaş'la bir dostluğum yok, Mansur Yavaş'ın benimle bir dostluğu yok. Hatta Mansur Yavaş'ın benim aleyhimde yapmış olduğu açıklamalar var. Mansur Yavaş bu süreçte dediğim gibi dönüp bir selam bile vermedi. En ufak bir nezaket göstermeyi bırakın nezaketsizlik bile gösterdi. Ama mesele kişisel bir mesele değil mesele Türkiye meselesiydi ve halk Mansur Bey'i tercih ediyordu. Ben kamuoyunun sesini, milli vicdanın sesini hem de hiçbir karşılık beklemeden, kişisel olarak bana olumsuz davranmasına rağmen bunları gündem yapmadın, konuşmadım ve desteklemeye devam ettim" dedi.

"O ZAMAN GİT OYUN PARKINDA OYNA"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin bu durumdan rahatsız olması hakkında Özdağ, "Muharrem İnce'nin rahatsız olmasına gerek yoktu, kendisiyle yapılmış bir anlaşmamız yoktu. Görüşüyorduk, görüşüyorken ortada bir karar süreci olmadan 'Neden Mansur Yavaş'tan bahsettiniz' deme hakkı yoktu. Muharrem Bey'in 'Adam kazandı', WhatsApp'tan 'Ben gidiyorum' tarzı var. Buyursun gitsin. Bu tarzla olgun siyaseti yapmak mümkün değil. Türkiye'nin bu kadar ağır krizden geçtiği bir dönemde soğukkanlı siyaset yapmamız gerekirken 'Ben küstüm oynamıyorum'. Tamam o zaman git oyun parkında oyna."