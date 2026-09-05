Ümit Özdağ’dan finale yükselen Filenin Sultanları’na tebrik
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özdağ, "Atatürk'ün Kızları finalde. Şampiyonluk yolunda başarılar" dedi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özdağ, "Atatürk'ün Kızları finalde. Şampiyonluk yolunda başarılar" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk'ün Kızları finalde! Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk yolunda başarılar Atatürk'ün Kızları."