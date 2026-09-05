Haberler

Ümit Özdağ’dan finale yükselen Filenin Sultanları’na tebrik

Ümit Özdağ’dan finale yükselen Filenin Sultanları’na tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özdağ, "Atatürk'ün Kızları finalde. Şampiyonluk yolunda başarılar" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özdağ, "Atatürk'ün Kızları finalde. Şampiyonluk yolunda başarılar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün Kızları finalde! Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk yolunda başarılar Atatürk'ün Kızları."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına Meloni'den cevap geldi
Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

Restoranı darmadağın buldular: Hırsız sandılar, gerçek şaşkına çevirdi
Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var