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Özdağ'dan 'PKK'ya af' tepkisi: Sevr'in yıldönümünde kabul edildi

Özdağ'dan 'PKK'ya af' tepkisi: Sevr'in yıldönümünde kabul edildi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına tepki gösterdi. Özdağ, "PKK'ya Af yasası TBMM'de Sevr Anlaşmasının 106. uğursuz yıldönümünde kabul edildi. Türk Milleti ile TBMM'deki milletvekillerinin iradeleri ayrıştı" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına tepki gösterdi. Özdağ, " Pkk'ya Af yasası TBMM'de Sevr Anlaşmasının 106. uğursuz yıldönümünde kabul edildi. Türk Milleti ile TBMM'deki milletvekillerinin iradeleri ayrıştı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PKK'ya Af yasası TBMM'de Sevr Anlaşmasının 106. uğursuz yıldönümünde kabul edildi. Türk Milleti ile TBMM'deki milletvekillerinin iradeleri ayrıştı.

Bundan sonra Anayasa ve yasaların değişmesi süreci başlayacak. Türkiye Öcalan'ın 'kurucularından birisi olduğu demokratik cumhuriyet projesine' sürüklenmek istenecek.

Kimse ümitsizliğe kapılmasın. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr'i 30 Ağustos 1922'de tarihin çöplüğüne atmıştık. Biz mücadeleyi ve zaferi ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Zafer eninde sonunda Türk Milletinin olacak."

Kaynak: ANKA
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