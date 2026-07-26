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Özdağ: Başarılı öğrencilere ücretsiz pasaport

Özdağ: Başarılı öğrencilere ücretsiz pasaport
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin iktidarında, başarılı üniversite ve lise öğrencilerinin yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak için pasaportlarından hiçbir ücret alınmayacağını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin iktidarında, başarılı üniversite ve lise öğrencilerinin yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmak için pasaportlarından hiçbir ücret alınmayacağını belirtti.

Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden, yaptığı videolu paylaşımda, partisinin iktidarında, üniversite ve liselerde başarılı olan öğrencilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırmasına dönük çalışma yapacaklarını söyledi.

Özdağ, "Üniversitelerde not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere ve lisede 18 yaşına geçmiş not ortalaması 90'ın üzerinde olan öğrencilere pasaport işlemlerinde büyük bir kolaylık getireceğiz. Onlardan hiçbir ücret almayacağız. Çünkü daha hayatlarının başlarında ailelerine ve ülkelerine karşı üstün performans göstererek görevlerini belirli ölçüler içerisinde olsa yerine getirmişler. Onun için pasaportu bedava alacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA
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