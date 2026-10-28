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Ümit Kocasakal’dan 29 Ekim mesajı: “İstanbul Barosu, kararlılıkla cumhuriyete ve hukukuna sahip çıkacak”

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Ümit Kocasakal’dan 29 Ekim mesajı: “İstanbul Barosu, kararlılıkla cumhuriyete ve hukukuna sahip çıkacak” Haber Videosunu İzle
Ümit Kocasakal’dan 29 Ekim mesajı: “İstanbul Barosu, kararlılıkla cumhuriyete ve hukukuna sahip çıkacak”
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İstanbul Barosu Başkanı seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, "Cumhuriyete sahip çıkmak herkesin yurttaşlık görevidir. İstanbul Barosu da her zaman olduğu gibi kararlılıkla cumhuriyete ve onun hukukuna sahip çıkacaktır" dedi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, "Cumhuriyete sahip çıkmak herkesin yurttaşlık görevidir. İstanbul Barosu da her zaman olduğu gibi kararlılıkla cumhuriyete ve onun hukukuna sahip çıkacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından İstanbul Barosu Başkanı seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Kocasakal, "Cumhuriyet ve onun taşıyıcı kolonları bu ülkenin sigortasıdır. Cumhuriyetimiz yoksa hiçbir şeyimiz olmaz ve olamaz. Bugün lütfen dünyaya ve Orta Doğu'ya bakın. Sonra gelin, Türkiye'ye bakın. Halen bu ülke bu şekildeyse her durumda cumhuriyet sayesindedir. O yüzden ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu cumhuriyeti, bu devleti armağan eden bütün şehitlerimizi, silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, saygı ve sevgiyle anıyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak herkesin yurttaşlık görevidir. İstanbul Barosu da her zaman olduğu gibi kararlılıkla cumhuriyete ve onun hukukuna sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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