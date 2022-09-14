Ümit Dikbayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, El Âlem Lüks İçinde...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'ın çocuklarının okuduğu ülkeleri anımsatan Dikbayır, "Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, el alem lüks içinde okumuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde düzenlenen ve 105 yeni yurt binasının açılışını yaptığı törende, "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa, hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdoğan'ın sözlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Dikbayır, şunları kaydetti:

"'Kendi evlatlarını yurt dışına gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar' demiş, ayrım yapmadan milletimizi kucaklaması gereken kişi. Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, el alem lüks içinde okumuş."