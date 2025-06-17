Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'ndaki gölet turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin yapılabilmesi için kente kazandırdığı göletlerden olan, Uluvahta Yaylası'ndaki göletin turizme açılacağı belirtildi.

Belediyenin çalışmalarıyla cazibesi artacak göletin Ordu turizmine katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, Başkan Güler'in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla, 6 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletlerin doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildiği ifade edildi.

Su kaynaklarının artırıldığı ve Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nda inşa edilen göleti turizme kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri göl ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı. Göletin tamamlanması ile yine Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi tarafından ağaçlandırılan alanda yaylayı ziyaret edenlerin daha güzel zaman geçirebilecekleri kamelya kurulumları yapılacak. Çevre düzenlemeleri ile modern bir görünüm kazanacak olan yayla eşsiz doğası ile Ordu turizmine yeni bir soluk katacak."