Uluslararası Turizm Zirvesi Çin'in Changsha Kentinde Başladı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki görülmeye değer antik şehir duvarını ziyaret eden insanlar, 30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

CHANGSHA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da küresel turizm ekonomisi ve turizm şehirlerinin gelişimi konulu uluslararası zirve başladı.

Çarşamba günü başlayan Dünya Turizm Şehirleri Federasyonu Changsha Fragrant Hills Turizm Zirvesi 2023, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu (WTCF) ve Changsha belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlendi. Beijing'in girişimiyle oluşturulan WTCF, dünyada şehirlere odaklanan ilk uluslararası turizm organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Bu yılki zirvenin teması "Dünya Turizmini Canlandırmak için Şehirlerin Gücünü Birleştirmek" olarak belirlendi. Zirvede açılış konuşmalarının ardından özel bir elçiler forumu, belediye başkanları diyaloğu, araştırma raporu sunumları, turizm yatırımı için bir tanıtım konferansı ve B2B turizm eşleşmesi gerçekleştirilecek. Zirve, pandemi sonrası dönemde küresel turizm endüstrisinin yeniden yelken açmasına destek olmayı hedefliyor.

Beijing Belediye Başkan yardımcısı Sima Hong açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası turizmin bu yıl güçlü bir toparlanmaya hazır olduğunu söyledi. Sima, bu yılki İşçi Bayramı tatilinde yapılan yurt içi seyahatlerini örnek verdi. Beş günlük tatil sırasında Çin genelinde 274 milyon seyahat gerçekleşirken, iç turizm geliri yıllık bazda 1,2 kat artışla 148 milyar yuana (yaklaşık 21,36 milyar ABD doları) ulaştı. Bu dönemde tüketimle ilgili sektörlerin satış geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 arttı.

Zirvede, Dünya Turizm Ekonomisi Trendleri Raporu (2023) yayımlandı.

Zirvede ayrıca, Changsha ve dokuz farklı Çin şehrinin araştırıldığı "Kovid Bağlamında Dünya Turizm Şehirlerinin Sürdürülebilir Gelişimi: Çin'in Tedbirleri Üzerine Araştırma" başlıklı bir rapor yayımlandı.

WTCF, dünya turizm ekonomisinin sağlıklı ilerlemesine ve sürdürülebilir büyümesine olumlu katkıda bulunan çalışmalar yürüttü ve araştırma bulgularını yayımladı. Dünya genelinde 83 ülke ve bölgeyi kapsayan WTCF'in üye sayısı 58'den 238'e yükseldi.