Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ve Keman Günleri Başlıyor

Ankara Devlet Konservatuvarlıları Derneğinin (ADK-DER), Suna Kan'ın anısını yaşatmak için düzenlediği "Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ve Suna Kan Keman Günleri" 17-23 Ekim'de gerçekleşecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önemli hedeflerinden biri Türk müzik yaşamına büyük katkılar sunmuş sanatçıların adını gelecek kuşaklara aktarmak olan dernek, yarışmanın ilkini sanatçı hayattayken, kendisinin de onayıyla Sevda - Cenap And Müzik Vakfı'nın da desteğiyle 2017'de düzenlendi.

"2. Suna Kan Keman Yarışması ve Keman Günleri" bu yıl Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği'nin girişimi ve Çankaya Belediyesi Kültür Müdürlüğünün katkılarıyla, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Etkinlik programı

Etkinlikler kapsamında, 17 Ekim Cuma saat 20.00'de ADK-DER Oda Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.

Konserde Atakan Atasoy, Yağmur Tümer, Kıvanç Sakder ve Aslı Özsoy solist olarak sahne alacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Tayfun Bozok üstlenecek.

Bahar Biricik ile Cem Babacan tarafından gerçekleştirilecek "Keman ve Piyano Resitali" de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 18 Ekim saat 20.00'de dinleyiciye sunulacak.

Prof. Dr. Suna Kan'ın doğum günü olan 21 Ekim saat 19.00'da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası kemanda şef Emre Tamer'in, barok flütte Jan Nigges'in ve Klavsende Burak Basmacıoğlu'nun olduğu konserle, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler, 23 Ekim perşembe saat 20.00'de Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in CSO Ada Mavi Salon'da gerçekleştireceği konserle son bulacak. Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konserde Sesim Bezdüz solist olarak yer alacak.