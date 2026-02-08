Haberler

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 15 suçlunun farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yakalanan suçlular, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri arasında yer alıyor.

  • 9'u kırmızı bültenle, 6'sı ulusal seviyede aranan toplam 15 suçlu Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
  • Yakalanan suçlular arasında kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi suçlardan arananlar bulunuyor.
  • Suçluların yakalandığı ülkeler arasında Almanya, Gürcistan, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan yer alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9'u kırmızı bültenle, 6'sı ulusal seviyede aranan toplam 15 suçlunun Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan A.K., İ.A., M.D., S.G., D.Y., Ö.Y., M.M., G.A., M.S.E. ile ulusal seviyede aranan B.G., S.G., S.Ö., N.U., A.S., S.G.'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

"Kırmızı bültenle aradığımız; Bodrum'da eski eşi Rus I.D. (42) ile kızı D.D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A.K. Almanya'da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan İ.A. Almanya'da, 'Kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, yaralama, mala zarar verme' suçlarından aranan M.D. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan aranan S.G. Gürcistan'da, 'Hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ihraç etme' suçundan aranan M.M. Karadağ'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, tehdit' suçlarından aranan G.A. Karadağ'da, 'Dolandırıcılık' suçundan aranan M.S.E. Kuzey Makedonya'da, ulusal seviyede aradığımız; 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan B.G. Almanya'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da, 'Kasten öldürme, yaralama' suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan A.S. Gürcistan'da, 'Hırsızlık' suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

