Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 52'ncisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.

Atatürk Caddesi'nde bando eşliğinde başlayan festival yürüyüşünde, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Yörük kültüründe de bulunan develer ve atlar yer aldı.

Cadde boyunca devam eden kortejde, yurt dışı ile çevre il ve ilçelerden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu.

Anıt Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.

Musa Eroğlu konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Göksu Parkı'ndaki konser alanında yaptığı konuşmada Silifke ile Tarsus'un birer kadim ilçe olduklarını söyledi.

Mersin ilçelerinin 10 bin yıllık tarihi geçmişi olduğunu belirten Seçer, "Birbirini seven insanlar bir araya geldiği zaman mutlu olur. Hayatın tadına erer. Kendini değerli hisseder. Onun için bir arada olmak, sevenlerimizle olmak, sevdiklerimizle olmak bizim enerji kaynağımız." diye konuştu.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da festivalin 6 gün süreceğini anımsatarak tüm vatandaşları etkinliğe beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Musa Eroğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi.