İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Öğrencilik Zirvesi' ilham veren konuşmalarla devam ediyor

Uluslararası Öğrencilik Zirvesi ISTSUM'25'e katılan liderler, uluslararası öğrencilere kariyer tavsiyeleri vererek tecrübelerini aktardı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirve, ilham veren konuşmalarla devam ediyor.

Zirve kapsamında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, kendi hayat hikayesinden örnekler vererek, hayatta yaşanan birçok şeyin insanın kendi tercihleri olmadığını söyledi. Tüzgen, "Allah bize bir kader tahsis ediyor ve biz bu kaderi yaşarken birtakım tercihlerde bulunuyoruz." dedi.

Tüzgen, dünyada şu anda sosyal medyanın vaktin çok büyük bölümünü aldığını belirterek, bu anlamda iradenin nasıl kullanılacağının çok önemli olduğunu anlattı.

İnsanların hayatta karşısına çıkan şeyler arasında tercihlerde bulunduğuna vurgu yapan Tüzgen, "Bizim yaptığımız bundan ibaret. ve bu tercihleri neye göre yaptığımız aslında bizim belki ahiretimizi belirleyecek. Önümüze çıkan seçeneklerden hedonist dünyada keyfi mi tercih edeceğiz, yoksa gayreti mi tercih edeceğiz? Şan ve şöhreti mi tercih edeceğiz, yoksa para kazanmayı mı tercih edeceğiz? Akademik başarıyı mı tercih edeceğiz, yoksa makam-mevkiyi mi tercih edeceğiz? Bunlar gibi sürekli birtakım ikilemler içinde kalacağız. Bu tercihlere doğru ilkelerle karar vermek bizim istikametimizi belirleyen bir temel haline geliyor." şeklinde konuştu.

Paylaşmak istediği birinci mesajın hayattaki kurucu fikirlerin belirlenmesi olduğuna işaret eden Tüzgen, ikincil olarak ise yozlaşmadan hayatına devam edebilmek olduğunun altını çizdi.

Tüzgen, elektriğin ilk bulunuşunda gaz lambasının yerini alacak bir teknoloji olarak geliştirildiğine değinerek, elektriğin şu anda çok başka bir noktaya geldiğinin, yapay zekanın da gelecekte nereye gidebileceğini öngörmenin çok zor olduğunun altını çizdi.

"Gösterdiğiniz çabalar yeni bir kariyerin kapısını açıyor"

Turkcell Çalışan Deneyimi Direktörü Nurullah Er ise bugünün dünyasında teknolojinin değişmeyi sürdürdüğünü ve daha da değişeceğini belirterek, "Farklı teknolojiler gelecek. Bizim yerimizde durmamamız gerekiyor. Sürekli kendimizi geliştirmemiz, kendi bilgi becerilerimizi yukarıya doğru taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Mülakatlarda ne sorduklarını insanların sıkça kendilerine sorduğunu anlatan Er, şunları kaydetti:

"Mülakatta sorduğumuz şeyler sizlerin hikayesi, neler yaptığınız. Bir şeyleri hayal ediyor olabilirsiniz ama o hayal ettiğiniz şeyle ilgili neler yaptığınız çok önemli. Üniversitedeyken hangi etkinliklere katıldınız, kendinizi geliştirmek için neler yaptınız? Bir yerlerde çalıştınız mı? Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak yer aldınız mı? Kulüp faaliyetlerine katıldınız mı? Yabancı dillerinizi ne kadar geliştirdiniz? Kurumsal dünyaya girmeye çalıştığınızda en çok sorgulanan şeyler bu. Biriktirdiğiniz hikayeler sizi kıymetli hale getiriyor."

Er, kendisinden bazen özgeçmiş hazırlama teknikleri eğitimi istendiğini aktararak, "Soranlara 'Ben öyle bir eğitim vermiyorum.' diyorum. CV hazırlama teknikleri eğitimi diye bir eğitime çok fazla inanmıyorum. Birçok şirkette çalıştım, hiç kimse buna bakmaz, içeriğe odaklanır. O yüzden günümüz dünyasında en çok yapmamız gereken şey kendimize hikayeler oluşturmak." dedi.

Sorumluluk alanlarında gösterilen çabanın önemine değinen Er, "O gösterdiğiniz çabalar, orada biriktirdiğiniz hikayeler size yeni bir kariyerin kapısını açıyor." ifadesini kullandı.

"Amaçları araç haline getirmemek gerekiyor"

Setcard Genel Müdürü Öner Piyade ise bir işe girişildiğinde değerler üzerinden yola çıkmak gerektiğini dile getirdi.

Teknolojiyle olan ilişkinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair bilgiler veren Piyade, "Hatırlıyor musunuz Facebook'ta akrabalarınızı buluyordunuz, öğretmenlerinizi arıyordunuz. Ne oldu? Teknolojik bir adaptasyon süreci yaşandı. Bu bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu var. Teknolojiye uygun olmak değil, doğru yerde olmak lazım. Siz bu yapının parçası olmayacaksınız. Uygulayan olmanız lazım. Farkında olmanız lazım." diye konuştu.

Piyade, teknolojinin yönlendirici gücüne karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Endonezya seçimlerini belirleyen TikTok oldu. Gençlerin yüzde 60'ını siyasi olarak yönlendiren ve seçimi realize eden TikTok'tur. Buradaki temel konu şu: Dijital süreçler ve teknolojik gelişimlerde eğer farkındalığınız yoksa 3. tarafların parçası olursunuz. Doğru yerde olmak için değerler lazım. Aracı amaç haline getirmemeniz gerekiyor."