Dijital dönüşümün konuşulacağı 'Uluslararası Öğrencilik Zirvesi' İstanbul'da başladı

Uluslararası Öğrencilik Zirvesi ISTSUM'25'da dijital dönüşümün insan, toplum ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri masaya yatırılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki zirvenin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

Dernek Başkanı Ercan Akcan, farklı dillerin ve renklerin, aynı hayallerin hikayesini yeniden yazmak için burada bulunduklarını söyledi.

Akcan, uluslararası öğrenciliğin kendileri için sadece bir diploma veya teknik bir süreç olmadığını dile getirerek, "Uluslararası öğrencilik, sınırları aşan, ön yargıları yıkan ve geleceğin dünyasını bugünden kuran devasa bir gönül köprüsüdür. Türkiye, bugün 350 bine varan uluslararası öğrenci sayısıyla sadece bir eğitim merkezi değil, bir güven limanı olmuştur. Ancak bizim için bu rakamlar sadece istatistikten ibaret değil. Her bir öğrenci, yarının dünyasında Türkiye'nin birer fahri elçisi, barışın ve kardeşliğin teminatıdır." dedi.

Bu yolda sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Akcan, çatısı altında bulunmaktan onur duydukları Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) tecrübeleri harmanlayan, kendilerine vizyon katan ve bu büyük dayanışma ağını ayakta tutan aileleri olduğunu anlattı.

Akcan, bu yılki zirvenin odağına "dijital gelişim" konusunu aldıklarını kaydederek, "Dünya artık sadece fiziksel sınırlarla sınırlı değil. Dijitalleşen bu yeni çağda, insani değerlerimizi teknolojinin hızıyla nasıl buluşturacağımızı, uluslararası öğrenciliği bu yeni ufka nasıl taşıyacağımızı birlikte konuşacağız. İnanıyorum ki buradan çıkacak fikirler sadece kağıt üzerinde kalmayacak, birer eylem planına dönüşecektir." diye konuştu.

Dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği 7,5 milyona ulaştı

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam ise şu anda 57 şehirde toplam 61 uluslararası öğrenci derneğiyle kardeşlerinin yanında yer alma gayreti içinde olduklarını söyledi.

İslam, 1975'li yıllarda yaklaşık 700 bin kişi olan dünya genelindeki uluslararası öğrenci hareketliliğinin şimdi 7,5 milyona ulaştığını, 1 milyon 200 bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısıyla ABD'nin uluslararası öğrencilikle ilgili öncülük pozisyonundaki yerini koruduğunu anlattı.

Türkiye'deki 200'ün üzerinde ülke ve bölgeden yaklaşık 360 bin uluslararası öğrencinin hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitimlerine devam ettiğinin altını çizen İslam, şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrenci hareketliliği bulunmuş olduğu bölgeye hem ekonomik hem akademik hem de siyasi anlamda, uzun vadeli ve en belirginini en sona koymuş olsak da kültürel anlamda çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, münasebetlerinde ve mücadelelerinde uluslararası öğrenci hareketliliği sadece bir eğitim ihracatı mesabesinde değerlendirilmemiş, uluslararası ilişkilerin temel parametreleri arasında kendisine yer edinmiştir. Ülkemizde eğitim gören 350 binin üzerindeki uluslararası öğrenci sadece kendi eğitim süreçlerine burada katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda da kendi ülkeleri, üçüncü ülkeler ve Türkiye arasında da akademik, ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliklerine çok ciddi katkılar sağlamaktadır."

"Odaklan-Focus" temalı zirve

UDEF, Fatih Belediyesi ve Türk Hava Yolları tarafından da desteklenen, "Odaklan-Focus" temalı zirvede, dijital dönüşümün insan, toplum ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri ele alınıyor.

Etkinlik kapsamında dijital deneyim alanları yer alırken, öğrencilere akademisyenler ve sektör temsilcileriyle networking imkanı da sunuluyor.

İlham veren konuşmalarla gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi ve küresel ölçekte etki üretmeyi amaçlayan zirve panellerle devam ediyor.