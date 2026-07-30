FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatayspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi.
Geride kalan sezon TFF 1. Lig'de küme düşen Hatayspor'a yeni sezon öncesi kötü haber FIFA'dan geldi.
HATAYSPOR'A PUAN SİLME CEZASI
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatayspor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
ÜST ÜSTE İKİ SEZON KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Hatay temsilcisi, geçen sezonda da Trendyol 1. Lig'de 14 puanla 19. olarak küme düşmüştü.