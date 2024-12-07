Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Uluslararası Öğrencilere Medya Eğitimi: 'New Journalism 101' Başladı

Uluslararası Öğrencilere Medya Eğitimi: 'New Journalism 101' Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı ve YTB işbirliğiyle düzenlenen 'New Journalism 101' eğitimi, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere medya alanında beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim, gazetecilik teknikleri ve medya okuryazarlığı gibi çeşitli konuları kapsıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi başladı.

AAtölye'de düzenlenen eğitimin açılış konuşmalarını, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ve YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican yaptı.

Öztürk, öğrencilere AA ve Akademi hakkında bilgi vererek, "Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle de dikkati çeken Anadolu Ajansı, medya dünyasına yön veren çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

AA Akademi Müdürü Öztürk, öğrencilere verimli bir eğitim diledi.

Dirican da öğrencilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, eğitim programının keyifli geçmesi temennisinde bulundu.

Eğitim programı

"NJ 101", Türkiye bursu sahibi uluslararası öğrencilerin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı, Türk medyasına aşinalıklarını geliştirmeyi, medya okuryazarlığı becerilerini pekiştirmeyi ve görsel iletişim ile medya tekniklerinde temel beceriler kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilere medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunulacak. Eğitimin, katılımcıların Türk medya ortamını daha iyi anlamalarını sağlayarak, medya mesajlarını analiz etme, değerlendirme yetenekleri ile mesleki becerilerini geliştirmesi öngörülüyor.

"NJ 101" eğitimi, uluslararası öğrencilere medya ve iletişim sektörlerinde temel bilgiler sağlayarak, onların kariyerlerini şekillendirme ve kültürel sınırları aşarak global bağlantılar kurma fırsatı sunarken, eğitim programının, teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, interaktif oturumlar ve proje bazlı uygulamalardan oluşması planlanıyor.

4 gün sürecek eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, röportaj teknikleri, dijital medyanın etkin kullanımı, temel fotoğrafçılık teknikleri, temel video çekimi teknikleri, reji eğitimi, etkili iletişim ve hitabet kuralları, teyit haberciliği, medyada yapay zeka kullanımı, infografik, canlı yayın ve anons, siber güvenlik ve medya simülasyonları dersleri verilecek. Eğitim sonunda öğrenciler bir bitirme ödevi hazırlayacak.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
img

4 kenti şahlandıracak proje başlıyor
img

İnternetten 100 liraya matkap aldı: Paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
img

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.