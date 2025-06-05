Uluslararası Öğrenci Forumu, Türkiye'deki Sorunları Masaya Yatırdı

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Sınırları Aşmak: Uluslararası Öğrenci Forumu"nda Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, deneyimler ve çözüm önerileri ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kavacık'taki Kuzey Kampüs'te yapılan forum iki oturumda gerçekleştirildi.

Forumun ilk bölümünde, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya'nın moderatörlüğünde "Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye'de Yaşam: Politika, Uygulama ve Gerçekler" başlığıyla mevcut durum ve sorunlar tartışıldı.

İkinci bölümde ise İstanbul Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı Ofisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halime Safiye Atalay'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda, "Deneyimler, Talepler ve Ortak Çözüm Önerileri" başlığı öğrencilerle masaya yatırıldı.

Etkinliğe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Dr. Selda Taşcı, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) temsilcisi Hamza Günaydın, insan hakları aktivisti Yıldız Önen, Yeşilay temsilcisi Rukiye Gülerce ile bazı davetliler katıldı.

"Evrensel bir kentte öğrencinin yerlisi ya da yabancısı olmaz"

Forumun açılışında İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Semih Korkut, Medipol Akdeniz Araştırma Merkezi (MEDAR) Müdürü Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuşma yaptı.

Prof. Dr. Özipek, yerli veya yabancı ayrımının anlamını yitirdiği bir anlayışla forumu düzenlediklerini, uluslararasılaşmanın üniversite yapısının önemli parçası olduğunu belirtti.

Evrenselliğin bu kurumların olmazsa olmaz bir yönünü temsil ettiğini anlatan Özipek, "Evrensel bir kentte öğrencinin yerlisi ya da yabancısı olmaz. Bu nedenle 'yabancı öğrenci' yerine 'uluslararası öğrenci' ifadesini kullanmak önemli bir aşamadır." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ofis Yöneticisi Selim Vardarbaş, son yıllarda sokakta gözlemledikleri ayrımcı tutumların endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Biz ülkemize öğrenci kazandırırken kurallara uyarak ve kaliteli süreç yürütmeye gayret ediyoruz. Son 10 yılda Türkiye uluslararası öğrenci konusunda ciddi ivme yakaladı." diye konuştu.

UDEF Başkanı İslam, uluslararası öğrencilerin hala net statüye sahip olmadığını, "göçmen" kategorisi içine alındıklarını, sigortadan barınmaya, kayıt işlemlerinden sosyal güvenliğe kadar sistematik sorunların sürdüğünü, bu konudaki eksikliklerin hala çözülmediğini kaydetti.

İslam, sivil toplum kuruluşları olarak farklı platformlarda bu konuları dile getirdiklerini vurgulayarak, "Bunun devlet ve üniversiteler düzeyinde de gündeme alınması gerekiyor. Bazı üniversitelerde uluslararası öğrenci ofislerinin yeterli düzeyde çalışmadığını gözlemliyoruz. YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı), bu konuda üniversitelere ciddi tavsiyelerde bulunmalı." ifadelerini kullandı.

"Akademik ve kültürel çeşitlilik, üniversitemizi güçlendiriyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmaz da uluslararası öğrencilerin akademik başarılarından örnekler verdi.

En çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında Türkiye genelinde ikinci, vakıf üniversiteleri genelinde birinci olduklarını, bu alanda öncü rol üstlendiklerini aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Akademik ve kültürel çeşitlilik, üniversitemizi güçlendiriyor. Akademik hayatlarını başarıyla sürdüren, yüksek lisans ve doktora düzeyinde başarılı olan öğrencilerimiz var. Türkiye'de akademisyen olarak kalıp bize katkı sunanlar olduğu gibi dünyanın saygın kurumlarında eğitimine devam eden mezunlarımız da var. Kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan ve öğrencilerin aidiyet duygularını, kendi kimliklerini zedelemeden, aynı zamanda üniversitemizin değerleriyle uyum içinde bir noktada buluşturabilmek gerçekten çok kıymetli."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Taşcı da kurumsal işbirliği ve dijital platformlarla desteklenen sistematik bir yapı kurulmasının önemine işaret etti.

Taşcı, YÖK'ün "Study in Türkiye" uygulamasında uluslararası öğrenciler için bazı bilgilendirme platformlarının yer aldığını, tüm kurumların ortak hareket ettiği bir dijital mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.