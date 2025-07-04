Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması Başvuruları Başladı

Cumhurbaşkanlığının himayesinde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması" düzenlenecek.

Başvuruların başladığı yarışma, Hz. Muhammed'le alakalı İslam dünyasının ortak edebi mirasını yaşatmayı ve bu alanda yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere beş dilde katılıma açık yarışmada eserler edebi yeterlilik, özgünlük, naat geleneğine uygunluk ve sanatsal derinlik ölçütleri esas alınarak her dilin kendi özellikleri doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya başvurular, 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Yarışma kapsamında birinciye 2 bin, ikinciye 1750, üçüncüye ise 1500 dolar verilecek. Mansiyon ödülüne değer görülen 4 kişinin her birine 500 dolar dağıtılacak. Ödül töreni, aralık ayında Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

"Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması"nın belirli aralıklarla tekrar edilerek kalıcı bir uluslararası platforma dönüşmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere, başvuru takvimine, teknik şartlara "www.naatcompetition.org" adresinden ulaşılabilir.