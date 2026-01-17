İzmir'de Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti, Evrensel Hafızlar Derneği, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğinde Memur Kardeşler Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de eğitimlerini sürdüren 27 uluslararası öğrenci katıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Kayacan, etkinliğine katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yarışmanın kadın ve erkek kategorilerinde düzenlendiğini belirten Kayacan, "Uluslararası Öğrenci Derneği olarak paydaş kurumlarla beraber uluslararası öğrenciler arasında böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız onların kendi evlerinde hissetmeleri. Ramazan ayı da yaklaşıyor onun öncesinde Kur'an-ı Kerim okuma vesilesiyle bir araya geldik. Dereceye girenleri ödüllendirdik. Onların mutluluğu bizi de mutlu kılıyor." dedi.

Kayacan, birinci olan öğrencinin İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandığını sözlerine ekledi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.