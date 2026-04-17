Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı başladı

RİZE'de, Rize ve Artvin valilikleri koordinasyonunda 2 gün sürecek olan 'Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı', kapılarını açtı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, organizasyonun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu fuar, bütün sektörün bir araya geldiği, yüzlerce görüşmenin ve anlaşmanın yapılacağı bir organizasyon olacak" dedi.

Rize ve Artvin valilikleri koordinasyonunda 2 gün sürecek olan Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, Rize Sahil Parkı dolgu alanında düzenlenen törenle açıldı. 6 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fuarda, 160'a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi, yerli ve yabancı 400'e yakın sektör temsilcisiyle bir araya geldi. 2 bin civarında vatandaşın ziyaret edip, Kaçkar Dağları eteklerinde gerçekleştirilen turizm çalışmaları hakkında bilgilendirilmesinin hedeflendiği fuarın açılış törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve AK Parti Milletvekili Harun Mertoğlu ile Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, kurum amirleri, sektör temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kurdele kesimi ve açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri stantları gezip, yetkililerden bilgi aldı.

'YÜZLERCE ANLAŞMANIN YAPILACAĞI BİR ORGANİZASYON'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, açılışın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Bu buluşma vesilesiyle sadece bir turizm fuarının açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda iki kadim şehrimizin doğasını, kültürünü, emeğini ve misafirperverliğini ortak bir vizyon etrafında buluşturuyoruz. Kaçkarlar; kendine has gastronomisi, özgün mimarisi ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunan bir destinasyondur. Bu özel destinasyonun potansiyelinin tamamıyla harekete geçirilmesi hem bölgesel kalkınmaya hem de ülkemiz turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu fuar bütün sektörün bir araya geldiği, yüzlerce görüşmenin ve anlaşmanın yapılacağı bir organizasyon olacak. Attığımız her adım, bölgemizi daha güçlü bir turizm markası haline getirecektir" diye konuştu.

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak da fuarın iki şehrin ortak vizyonunu yansıttığına ve turizme katkı sağlayacağına işaret etti.

'2 BİNE YAKIN İNSANI BURADA AĞIRLIYORUZ'

Fuar alanı hakkında bilgi veren Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı ise "Fuarımız 6 bin metrekare üzerinde kurgulandı. 160'a yakın seyahat acentesi ve otelci alanda stant açarak misafirlerini ağırlıyor. Yurt dışından 160, yurt içinden de 400'e yakın seyahat acentesi şu anda aktif olarak sahada. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla şu anda 2 bine yakın insanı burada ağırlıyoruz. Cumartesi günü ise halk günümüz. Misafirlerimiz geldiğinde hem bu bölgede yapabilecekleri turizm aktiviteleri hem de kendi tatil programları hakkında önemli şekilde bilgilendirme alacaklar ve buradaki etkinliklere katılabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı