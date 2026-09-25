Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı" İstanbul'da başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle gerçekleştirilen çalıştay, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) ev sahipliğinde yapılıyor.

Büyük Çamlıca Camii müezzini Saffet Çalış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul'da böyle bir programın yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, dünyada şu anda çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşandığına işaret ederek, "Bu gelişimi, ilimle, irfanla, hikmetle yoğurmadıkça, insanı merkeze taşımadıkça sonuç mutlaka ama mutlaka hüsran olacaktır. İşte bu noktada hem yaptığınız faaliyetlerin hem de İstanbul ruhunun çok önemli ve belirleyici bir rol oynadığının altını çizmek istiyorum." dedi.

Tarihte İslam dünyasında ilmin, alimin ve kitabın dolaşımının çok hızlı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Siyasi coğrafyada gerilemeler, zihni dünyada değişimler tabii olarak bu durumu olumsuz etkiledi. Ama yeni bir dirilişin, başlangıcın, açılımın arefesindeyiz. Türkiye Yüzyılı tam da bu noktada asıl anlamını bulacak. Eğer ilim, irfan, medeniyet ve hikmetle yoğurursak Türkiye Yüzyılı'nı, tarihtekilere benzer örnekler karşımıza çıkacaktır."

"Bu program bir başlangıç"

Uluslararası İslam Kitap Yayıncıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bulut, 5 yıl önce de yine İZÜ'de İslami yayıncıları bir araya getirmek amacıyla Birlik olarak bir program düzenlediklerini belirterek, "Yani bu kurumun aslında tarihi 5 yıl öncesine dayanıyor. Fakat bu yılın başında resmi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle uluslararası bir birlik olarak kurulduk." diye konuştu.

Birliğe 72 ülkeden 247 yayıncının üye olduğunu aktaran Bulut, çalıştayda ise Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerle toplam 250'ye yakın yayıncının bulunduğu bilgisini verdi.

Bulut, çalıştaya destek veren herkese teşekkür ederek ve program vesilesiyle İslam dünyasının fikri bir birlikteliğe ulaşması temennisinde bulunarak, "Bütün İslam medeniyet ve düşünce tarihinin birikiminin yeniden ortaya çıkarılması ve bu birikimin sadece Müslümanlarla değil, bütün insanlıkla her dilde paylaşılması konusunda inşallah bu işbirlikleri giderecek artacak. Bu program bir başlangıç. İnşallah güzel çalışmalara hep beraber imza atarız." ifadelerini kullandı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, Uluslararası İslam Kitap Yayıncıları Birliğinin böyle bir çalıştayla çok önemli bir işe imza attıklarını dile getirerek, "Ümmetin derdine bir çare olma düşüncesiyle çok kıymetli çalışmalar üreteceklerine inanıyorum. Bundan sonra ümmetin sıkıntılarına cevap olabilecek yayınları üretmek ve yaymak da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Kitap yayıncıları birer elçidir"

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in 1977 yılında Mekke'de Necmettin Erbakan tarafından Dünya Eğitim Zirvesi'ne gönderildiğini ve o zirvede İslam dünyasında beş uluslararası İslam üniversitesi kurulması yönünde karar alındığını, bunlardan ilkinin de İstanbul'da kurulmasının kararlaştırıldığını anlattı.

Görmez, diğer üniversitelerin Pakistan, Malezya, Bangladeş ve Etiyopya'da kurulmasının planlandığını aktararak, "Ancak bu karar Türkiye'ye ulaştığında Türkiye'de hükümet değişti ve o dönemde uluslararası bir İslam üniversitesi kurmayı başaramadık. Aradan 50 yıl geçti ve şimdi, bu yıl, İstanbul'un kalbinde, Sultanahmet'te uluslararası bir İslam üniversitesi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap yayıncılarının birer elçi olduklarını söyleyen Görmez, "Sizler bizim elçilerimizsiniz. İlmin, hikmetin ve bilginin elçilerisiniz. İlmi kitaplar da aslında bizim elçilerimizdir. Ancak bu elçilik diplomatik bir elçilik değildir. Bu ilmin elçiliği, hikmetin elçiliği ve marifetin elçiliğidir." görüşlerini paylaştı.

Programda ayrıca çalıştaya konuk olan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Yayıncılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Noor Lida Abu Kassim ile Moritanya Kültür ve Miras Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Genel Direktörü Dr. Mohamed Mahmoud konuşma yaptı.

Çalıştay hakkında

Toplam 67 ülkeden alanında uzman temsilcilerin katıldığı çalıştayda, İslami yayıncılığın güncel meseleleri, uluslararası işbirlikleri ve sektörün geleceği ele alınıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde İslami yayıncılık alanında faaliyet gösteren yayınevleri, kurumlar ve sektör profesyonellerini bir araya getiren çalıştayla, uluslararası yayıncılık işbirliklerinin geliştirilmesi, telif ve çeviri faaliyetlerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve İslami yayıncılığın küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amaçlanıyor.

Çalıştaya yayınevlerinin yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kitap dağıtımcıları, kitabevleri, telif ajansları, yazar birlikleri ve farklı ülkelerin yayıncı meslek örgütlerinin temsilcileri de katılıyor.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Malezya İslam Üniversitesi, Pakistan İslam Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Endonezya İslami Kitap Fuarı, Uluslararası İslami Okullar Birliği, Kuveyt İslami Kitap Fuarı ve Islamic Foundation'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla uluslararası kurum ve kuruluş çalıştaya destek veriyor.

Çalıştayda İslami yayıncılığın güncel meselelerini ve geleceğini değerlendirmek üzere 12 tematik yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Toplantılarda üye ilişkileri ve uluslararası dayanışma, kültür ve eğitim, uluslararası kitap fuarları, uluslararası ilişkiler, reklam ve tanıtım, İslami yayıncılıkta standartlar ve kalite, telif hakları ve çeviri, araştırma ve raporlama, İslami çocuk yayıncılığı, kitap dağıtımı ve kitabevleri, hukuki meseleler, etik ve uyuşmazlıkların çözümü, dijital yayıncılık, veri ve teknoloji gibi başlıklar ele alınacak.

Her masada farklı ülkelerden katılımcıların görüş, deneyim ve önerileri değerlendirilerek ortak çalışma alanları belirlenecek. Görüşmelerin ardından hazırlanacak raporlar, çalıştayın ikinci gününde tüm katılımcılarla paylaşılacak.

Aynı zamanda çalıştay kapsamında yarın Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. Genel kurulda birliğin gelecek dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Genel kurulun ardından tematik çalışma masalarında hazırlanan raporlar katılımcılara sunulacak.

Çalıştay boyunca yürütülen görüşmeler ve ortaya çıkan ortak yaklaşımlar doğrultusunda hazırlanan "İstanbul Deklarasyonu" da program kapsamında ilan edilecek.

Kaynak: AA