Uluslararası İpekyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma, bazı araçların kontrolden çıkmasına ve trafik durma noktasına gelmesine neden oldu. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda kar yağışı sonrası buzlanma oluştu. Buzlanan yolda bazı araçlar kontrolden çıktı, hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

