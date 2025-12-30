Uluslararası İpekyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu
Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma, bazı araçların kontrolden çıkmasına ve trafik durma noktasına gelmesine neden oldu. Uzun araç kuyrukları oluştu.
