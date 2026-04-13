Hatay'da düzenlenen panelde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi

Hatay'da düzenlenen panelde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve uluslararası hukukun ihlalleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, İsrail'in politikalarının sistematik bir süreç olduğunu vurguladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ) "Değişen Dünya Düzenleri: Uluslararası Hukukun Değişmeyen Filistin Sınavı" başlıklı panel düzenlendi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılmalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Gazze'de sivillerin, hastane ve okulların hedef alındığını dile getiren Eren, "Bu sürecin merkezinde açık bir aktör bulunmaktadır. İsrail terör devleti ve onun süreklilik arz eden politikaları... Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz durum, tekil olayların değil sistematik bir sürecin ürünüdür." dedi.

Rektör Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele yalnızca Filistin'le sınırlı değil son günlerde tekrar tekrar farklı ağızlardan ifade edildiği ve duyduğumuz gibi İsrail'in amacı sadece kendisine yönelen tehditleri bertaraf etmek değil. Tehditler ve güvenlik söylemi İsrail açısından sadece bir paravan. İsrail aslında bu paravanı kullanarak, büyük İsrail devletini kurma amacını gütmektedir. İsrail'in Gazze, Lübnan, İran ve Suriye'deki askeri müdahaleleri hedeflerini açıkça gözler önüne seriyor."

Filistin'de yaşanan insanlık dramı, soykırım ve insan hukukunun uluslararası boyutlarının ele alındığı panelde, HMKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Hali, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ile Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamza Yavuz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
