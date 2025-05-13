Uluslararası Genç Derneği, Srebrenitsa Soykırımını Unutmayacak

Uluslararası Genç Derneği, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne bu yıl da katılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bosna Savaşı sırasında BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te Sırp güçlerinin saldırısıyla 8 binden fazla Boşnak sivil katledildi.

Dernek, Avrupa'nın yakın tarihteki en büyük soykırımı olarak kabul edilen trajediyi unutturmamak amacıyla her yıl düzenlenen Marş Mira'da (Barış Yürüyüşü) "Gençler Srebrenitsa İçin Yürüyor" sloganıyla yer alacak.

Bu tarihi acıyı unutturmamak için her yıl 8-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 85 kilometrelik yürüyüş, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcının barış ve adalet çağrısına dönüşüyor.

Geçen yıl da yürüyüşe katılan Uluslararası Genç Derneği, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı ve katliamın 30. yılı programlarında yer alacak.

Uluslararası Genç Derneği, 2025 yürüyüşü kapsamında geçen yıl da yaptığı gibi bir organizasyon ekibi kurarak sadece katılım sağlamakla kalmayıp, güzergah boyunca kurulacak stantlarda ikram ve destek noktaları oluşturmayı, böylece uluslararası katılımcılarla dayanışmayı büyütmeyi planlıyor.

Marş Mira yürüyüş ekibine katılmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan gençler, derneğin sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecek.