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Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da gerçekleştirildi. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenirken, farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin kapanışı 'Cenaze' filminin gösterimiyle yapıldı.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

Törende, "Ulusal Film", "Uluslararası Film" ve "Vizyon Sahibi Yönetmen" ödülleri sahiplerini buldu.

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfının (Film-San) katkı sağladığı festivalde, bir hafta boyunca film gösterimlerinin yanında yönetmen ve yapımcıların katıldığı söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festivalin artistik direktörü Kerem Akça, törende yaptığı konuşmada, festival bünyesinde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

Uzun metraj ağırlıklı bir program sunduklarını anlatan Akça, "Türkiye prömiyeri olan 26 film gösterdik. Bu anlamda bir seçki oluşturarak özgün film garantisiyle yola çıktık. Türkiye'de özgün film problemi var. Özgün yönetmenler de aranıyor. Dünyada da böyle ve onları genelde seçkiye almıyorlar." diye konuştu.

Film-San Genel Müdürü ve festivalin genel koordinatörü Kıvanç Terzioğlu, festivalin 1,5 aylık bir çalışmanın sonucu yapıldığını aktararak, çok güzel filmlerin seyirciyle buluştuğunu söyledi.

Festivalin jürisinde yer alan yönetmen ve senarist Onur Ünlü ise fantastik film yapmanın zor olduğuna değinerek, şu görüşleri dile getirdi:

"Gerçekten deli işi. Burada filmi bulunan bulunmayan herkese teşekkür ediyorum. Ben hiçbir faydasını görmedim ama bence devam etsinler. Fantastik iyidir. Tomris (Giritlioğlu) Hanım'a buradan rahmet diliyorum. İyi, kötü dizi yapıyorsak onun çok büyük etkisi vardır. 'Cenaze' filmini de jüri olarak özellikle sevdik. Jüri özel ödülü olsaydı onun olurdu. Jüri olarak bu filme dikkat çekiyoruz."

Konuşmaların ardından Kerem Akça "Vizyon Sahibi Yönetmen" ödülünü Eddie Alcazar'a, "Altın Cüce Uluslararası En İyi Film" ödülünü yönetmen ve senarist Melik Saraçoğlu'nun "Invisible Fight" filmine, oyuncu Özge Özberk'in takdim ettiği "Altın Cüce Ulusal En İyi Film" ise "Iguana Tokyo" adlı yapımın yönetmeni Kaan Müjdeci'ye verildi.

Festivalin kapanışı "Cenaze" filminin gösterimiyle yapıldı.

Festival hakkında

Festivalin bu yılki danışma kurulu Asuman Dabak, Yağmur ve Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ile Alex Proyas'tan oluştu.

Onur Ünlü'nün başkanlığını üstlendiği ulusal yarışma jürisinde Salih Bademci, Pelin Akil, Özge Özberk ve Murat Kılıç, uluslararası film jürisinde ise Alex de La Iglesia, Jale Arıkan, Ozan Adam ve Melik Saraçoğlu yer aldı.

Festivalde "Ulusal Yarışma" kategorisinde Türk sinemasından "Aşk Falan Filan", "Avcı İlk Kehanet", "Bir Kar Tanesinin Ömrü", "Cenaze", "Dissosiye", "Eflatun", "Iguana Tokyo", "Kerr", "Mitat" ve "Osman Sekiz" filmleri gösterildi.

Dünya sineması kategorisinde "Fairytale", "Conann", "Darla in Space", "Sparta", "Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person", "The Sweet East", "Broadway", "Cidade Campo", "The Invisible Fight" ve "Mammalia" filmleri yer aldı.

"Fantastik Galalar" bölümünde ise "The People's Joker", "Another End", "Between The Temples", "Divinity", "Realm of Satan" ve "They Shot The Piano Player" filmleri izlendi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

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