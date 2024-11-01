Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

HAK-İŞ'in 5'incisini düzenlediği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermek amacıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde tören düzenlendi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakanlık olarak, bu anlamlı etkinliğe katkı sağladıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Mumcu, "Emeğin önemini yalnızca üretimde değil kültürel anlamda da ifade eden, alın terinin görünürlüğünü sağlayan bu proje, toplumun bel kemiğini oluşturan emekçimizin çalışma koşullarını, zorluklarını, özverisini ve başarılarını sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne sermekte." dedi.

Yarışmanın gelenekselleşerek emeğin gücünü ve emekçinin sesini duyurma misyonunu sürdürmesini temenni eden Mumcu, bu projeyi hayata geçiren HAK-İŞ Konfederasyonuna ve Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkür etti.

Sanat ve kültürle buluşturulan sendikal faaliyetlerin daha başarılı olacağını kaydeden Mumcu, emek ve sanat arasındaki işbirliğinin artarak sürmesini diledi.

"Sanat ve kültürle işçi ve emeği bir araya getirmek kolay değil"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da sendikal faaliyetlerde fotoğraf sanatından da yararlanabilme düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Sanat ve kültürle, işçi ve emeği bir araya getirmenin kolay olmadığını belirten Arslan, HAK-İŞ üyelerine sanatla ilgilenmeleri için çeşitli imkanlar sunduklarını ancak yeterli ilginin gösterilmediğini ve bununla ilgili çalışmaları gerektiğini söyledi.

Arslan, yarışmaya katılımın her geçen yıl arttığına işaret ederek, projeye daha fazla fotoğrafın katılmasını sağlamaya yönelik de yenilikler getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Yarışmada Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi desteğinden ziyade prestij desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, "Sendikal mücadeleyi sanatla buluşturarak hem emekçilerin bu konudaki ufkunu, dünyaya, sanata bakışını olumlu yönde geliştirmeyi hem de konfederasyonumuzu aynı zamanda kültür ve sanat alanında gelecekte birer akademiye dönüştüreceğimiz bir noktayı hedeflediğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Emek ve sanatı aynı karede buluşturmanın gururunu yaşıyoruz"

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise komite olarak, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ın liderliğinde emek ve sanatı aynı karede buluşturan faaliyetleri büyük bir başarıyla hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl ilk kez uluslararası alanda düzenledikleri Emek Fotoğrafları Yarışması ile sendikal ve kültürel çalışmaları başarıyla bir araya getirdiklerini, yarışmaya 2 bin 654 fotoğrafın katıldığını aktaran Odabaşı, "Sanatın etkili gücüne inanıyoruz. Tek bir fotoğraf karesinin söylenecek pek çok sözden, yazıdan ve rapordan daha etkili olduğunu biliyoruz. Bundandır ki fotoğraf sanatında emek temalı bakış açısının yaygınlaştırılması ve emeğin sanatsal dünyadaki karşılığını bulması amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Yarışmada, ulusal kategoride "Kış" fotoğrafıyla Mustafa Kılıç birinciliğe, "Selde can pazarı" fotoğrafıyla Emre Çelik ikinciliğe ve "Ayçiçek" fotoğrafıyla Ali Aslan üçüncülüğe layık görüldü.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı yapıldı.